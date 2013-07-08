В Китае экс-министра железных дорог за взятки приговорили к смертной казни

Об объявлении в Китае приговора экс-минстру сообщает китайское государственное информагентство Синьхуа.

Лю Чжицзюня обвинили в получении взяток и злоупотребления служебным положением. Как показало следствие, чиновник брал взятки при заключении госконтрактов.

Лю Чжицзюнь работал на различных должностях в железнодорожной отрасли с 1986 года. В 2003 был назначен министром.

Как утверждает следствие, за эти годы Лю Чжицзюнь, используя свои служебные полномочия, предоставил 11 лицам "помощь" в продвижении по служебной лестнице, получении строительных подрядов, квот на перевозку грузов и др., получив взамен денежные и материальные ценности на общую сумму 64,6 млн юаней (около 10,5 млн долларов).