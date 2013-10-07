Нобелевскую премию по медицине присудили американским ученым
Лауреатами Нобелевской премии в области медицины 2013 года стали Джеймс Ротман, Рэнди Шекман и Томас Зюдхоф. Размер награды составляет 1,2 миллиона долларов.
Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2013 год присуждена ученым из США Джеймсу Ротману, Ренди Шекману и Томасу Зюдофу за открытия, касающиеся механизмов регуляции межклеточных взаимодействий.
Об этом в понедельник в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте, сообщает РИА Новости.
По теме: В Швеции начинается Нобелевская неделя
Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в Стокгольме в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).
Неделю присуждения Нобелевских премий за 2013 год продолжит во вторник Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, который назовет обладателей награды в области физики.
Сумма каждой из Нобелевских премий в этом 2013 году составила 8 миллионов шведских крон (1,2 миллиона долларов США).