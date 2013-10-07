В Швеции начинается Нобелевская неделя

Откроет неделю Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгольме, который в понедельник в середине дня представит имена обладателей награды в области физиологии или медицины. Во вторник и среду Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук назовет имена призеров в области физики и химии, сообщает РИА Новости.

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Дату оглашения имени нобелевского лауреата по литературе Шведская академия, отвечающая за эту работу, пока не определила. По сложившейся традиции, академия делает это либо накануне недели оглашения Нобелевских лауреатов, либо в самом ее начале. Имя лауреата обычно определяется в четверг, выпадающий на неделю оглашения имен нобелевских лауреатов.

Норвежский нобелевский комитет в пятницу в Осло назовет обладателя или обладателей награды за работу по укреплению мира. В этом году в списке претендентов на премию 259 кандидатов, 50 из которых – общественные и международные организации.

Завершится Нобелевская неделя 14 октября в Стокгольме, где в Королевской шведской академии наук назовут призера в области экономики – премии, учрежденной в 1968 году шведским Госбанком в память об Альфреде Нобеле. Сам Альфред Нобель завещал в конце 19 века лишь пять наград.

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 8 миллионов шведских крон (926 тысяч евро или один миллион долларов).