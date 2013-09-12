Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

С таким предложением выступил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, сообщает "Русская служба новостей".

«Владимир Путин на практике показал свою приверженность делу мира. Будучи руководителем одной из ведущих стран мира, он прикладывает максимум усилий к сохранению мира и спокойствия не только на территории собственного государства, но и активно способствует мирному урегулированию всех возникающих на планете конфликтов», — говорится в сообщении.

По словам Комкова, президент РФ Владимир Путин - признанный мировой лидер и авторитет, с мнением которого считаются руководители всех государств, гражданских сообществ и гражданских институтов.

Нобелевская премия мира – это одна из наиболее престижных международных премий, присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

В свое время лауреатами этой премии становились Мартин Лютер Кинг, Андрей Сахаров, Мать Тереза, Михаил Горбачев, Нельсон Мандела и другие.