Тайфун убил двух китайцев, полмиллиона человек эвакуированы

Тайфун ударил по юго-востоку Китая в понедельник с мощными ветрами и ливнями. Погибли два человека, прекращена подача электроэнергии, отменены рейсы поездов, сообщает журнал TIME.

Скорость ветра достигла 151 километров в час.

600 тыс. человек были эвакуированы , большинство из которых вывезли из зоны риска в воскресенье вечером.

Тайфун оборвал линии электропередач в регионе. По меньшей мере 27 авиарейсов из аэропорта Вэньчжоу в провинции Чжэцзян были отменены.

Два человека погибли в Вэньчжоу, в том числе 55-летний мужчина, который пытался помочь рыбаку, севшему на отмель - в это время мужчину оторвало от холма и унесло прочь.

Как сообщал УНИАН, в сентябре от другого тайфуна в Китае погибли по меньшей мере 20 человек.