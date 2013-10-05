СМИ: Россия запретила въезд главе комиссии ФИФА

Как заявили в Министерстве иностранных дел России, председатель комиссии ФИФА по этике Майкл Гарсиа находится в перечне лиц, которым запрещен въезд, из-за его участия в прежней должности в осуждении в США гражданина России, торговца оружием Виктора Бута, сообщает Радио Свобода.

Россия считает осуждение Бута на 25 лет лишения свободы за нелегальную торговлю оружием одним из нарушений прав человека в США и за это и другие подобные, как она утверждает, нарушения запретила въезд всего 18 американцам.

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Этот список России считают ответом на санкции США против 18 россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в следственном изоляторе российского юриста Сергея Магнитского и подобным нарушениям прав человека.