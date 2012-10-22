Россия обеспокоена нарушениями прав человека в США

Представляя отчет в Государственной думе России, уполномоченный МИД по правам человека Константин Долгов заявил, что главными проблемами в этой области в США были социальное неравенство, расовая и этническая дискриминация, содержание людей под стражей без предъявления обвинений в течение длительных сроков, деятельность тюрем, существуют вне рамок юридической системы, и чрезвычайная переполненность тюрем, пишет Радио Свобода.

Отчет также критикует США, как говорится в нем, из-за цензуры, нарушение прав избирателей или ограничений в интернете.

В частности, сказал Долгов, образцом «двойных стандартов» в соблюдении прав человека является дело заключенного в США российского торговца оружием Виктора Бута.

Должность уполномоченного по правам человека, демократии и верховенства права создали в МИД России в прошлом году. Это уже второй его отчет. Первый, прошлогодний, был так же критичен к США и к ряду других западных стран, как и к государствам Балтии или Грузии.

Россия регулярно подвергается критике за положение в ней с правами человека в похожих отчетах, которые готовит Государственный департамент США, и в других докладах на правозащитную тематику. Москва отвергает такие отчеты, называя их, в частности, вмешательством в свои внутренние дела.