Фигурант «антимагнитского списка» РФ: к чертям летит поединок по дзюдо с Путиным

Издание указывает на то, что все американцы, внесенные в так называемый список Гуантанамо, не были замечены в частых посещениях России.

По крайней мере один из них «с издевкой», по мнению газеты, отреагировал на внесение его имени в список.

«К чертям летит мой поединок по дзюдо с Путиным», — заявил Джон Ю.

Он также прокомментировал ситуацию изданию Daily Beast.

«Пропал мой отпуск на даче в Сочи, о котором так мечтала моя жена», — сказал Ю.

Россия в субботу опубликовала свой ответ на «список Магнитского»: в перечне МИД РФ 18 невъездных американцев, из них четверо высокопоставленных чиновников, ответственных за открытие спецтюрьмы в кубинском Гуантанамо, и 14 судей, прокуроров и агентов спецслужб, которые добились экстрадиции и осуждения «оружейного барона» Виктора Бута и летчика-контрабандиста Константина Ярошенко.

Газета.ру