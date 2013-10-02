Россия должна признать территориальную целостность Грузии, считает генсек НАТО

Об этом говорится в заявлении главы альянса, передает РИА Новости.

«Позиция НАТО предельно понятна. Как было обозначено на саммите в Чикаго (май 2012 года), НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в признанных международным сообществом границах", - отмечается в заявлении Расмуссена.

Расмуссен отметил, что продолжающиеся активность РФ по демаркации границы вызывает у него озабоченность. По его мнению, такой процесс не способствует мирному разрешению конфликта и расходится с принятыми Москвой обязательствами.

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Генсек НАТО уже не однократно высказывался относительно ситуации на границе Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Ранее его внимание было вызвано обращением МИД Грузии из-за появления проволочного заграждения на грузино-югоосетинской границе, которое, как утверждают в Тбилиси, было сооружено российскими пограничниками.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в конце августа 2008 года. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями. С 1 октября 2008 года более 200 гражданских наблюдателей ЕС контролируют соблюдение всеми сторонами соглашений, подписанных Грузией и Россией при посредничестве ЕС после августовского конфликта.