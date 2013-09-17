Грузию возмутило признание Абхазии и Южной Осетии на Олимпиаде в Сочи

Претензии в связи с этим, как передает Georgia Times, у грузинской стороны есть как к Национальному олимпийскому комитету России, так и к Европейскому вещательному союзу. «С нашей стороны последует соответствующая реакция, — заявил вице-президент НОК Грузии Элгуджа Беришвили. — Абхазия и Южная Осетия не признаны ООН и 99 процентами стран мира и, естественно, Международным олимпийским комитетом, и их участие в любой программе Олимпийских игр в любой форме в качестве независимых государств исключено», сообщает Lenta.ru.

МИД республики, как передает «Тренд», в связи с этим готовит ноту протеста. Кому конкретно она будет адресована, не уточняется.

Как сообщал УНИАН, Южная Осетия и Абхазия были признаны Грузией "оккупированными территориями" в ответ на признание Россией независимости этих стран после войны 2008 года.

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По действующему закону, посещение этих территорий, которые Грузия по-прежнему считает своими регионами, без разрешения Тбилиси является нарушением закона и наказывается крупным денежным штрафом (от 1,2 тысячи долларов) или тюремным заключением на срок до четырех лет.