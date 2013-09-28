СБ ООН принял резолюцию по химическому оружию в Сирии

10:07, 28 сентября 2013
Мир
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Совет Безопасности ООН единогласно одобрил в пятницу резолюцию по уничтожению химического оружия в Сирии.

рада безпеки ООН / Фото UN

В резолюции отмечается, что в случае ее невыполнения, в том числе нелегальной передачи химических вооружений и их применения кем бы то ни было в Сирии, будут приняты меры по главе 7-й устава ООН, передает РИА Новости.

Эта глава предусматривает жесткие меры, вплоть до военных действий, для обеспечения мира и безопасности.

Пятнадцать стран-членов совета приветствовали решение Организации по запрещению химического орудия (ОЗХО) о процедурах по уничтожению отравляющих веществ Сирии под международным контролем.

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Резолюция требует от всех государств не предоставлять помощь негосударственным субъектам в производстве, приобретении и применении химического оружия.

Что касается прекращения кризиса в Сирии, который разразился в 2011 году и унес жизни более 100 тысяч человек, в резолюции содержится призыв начать политический диалог сирийских властей и оппозиции.

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