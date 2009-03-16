В Сомали боевики похитили иностранных сотрудников ООН

В Сомали сегодня неизвестные похитили трех иностранных сотрудников Организации Объединенных Наций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Утром в понедельник в районе расположенного в 340 километрах северо-западнее Могадишо города Уаджид группа вооруженных лиц остановила автомобиль, в котором трое иностранных и один местный сотрудник ООН направлялись на городской аэродром.

Национальная принадлежность захваченных иностранцев, а также требования похитителей выясняются.

По данным некоторых СМИ, в Сомали были похищены четверо человек, среди которых один россиянин и один гражданин Уганды.

С начала 1990-х годов в результате гражданской войны Сомали перестала существовать как единое государство. Страна погрузилась в анархию и быстро распалась на ряд квазигосударственных образований, руководства которых зачастую практически не контролируют обстановку на своей территории.