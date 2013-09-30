В Афганистане объявили траур по жертвам коммунизма

Траур был объявлен после публикации ранее недоступных широкой общественности списков людей, к гибели которых в 1978 и 1979 годах были причастны спецслужбы Афганистана, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Список был обнаружен голландскими следователями, которые ведут расследование военных преступлений в Афганистане. О существовании документа стало известно в 2010 году после допроса одного из бывших руководителей афганской разведки Амануллы Усмана, в 1993 году перебравшегося в Нидерланды. Он, в частности, рассказал, что подписывал расстрельные списки.

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В ходе дальнейшего следствия голландцы вышли на 93-летнюю женщину, у которой сохранились 154 страницы текста на дари. После перевода оказалось, что это списки людей, казненных в 1978 и 1979 годах.

В этих списках указывались не только имена жертв, но и имена их отцов, профессии, места жительства, а также собственно обвинения.

Среди людей, оказавшихся в списке, были преподаватели, студенты, чиновники, офицеры и владельцы магазинов. Авторами документа все они названы «исламскими фундаменталистами».

В 1978 году в Афганистане произошла «социалистическая революция» в результате которой к власти в стране пришли поддерживаемые СССР силы. Они начали реформы, направленные на масштабную секуляризацию, что вызвало недовольство и сопротивление значительной части традиционного афганского общества.

Любые протесты, однако, жестко пресекались, что и привело к гражданской войне, которая продолжается и поныне.