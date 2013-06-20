Пентагон оставит в Афганистане около 20% военной техники

На сегодняшний день вместе с персоналом в Афганистане размещена техника на сумму 25 млрд долларов, сообщает издание The Washington Post.

Проанализировав "потребности-расходы", американские военнослужащие решили отгружать не более 76% техники. По их оценкам, транспортировка техники будет стоить от 2 до 3 млрд долларов. Ремонт боевых машин, которые перевезут в США, обойдется от 8 до 9 млрд долларов.

«Мы продолжаем работать в условиях задержек. Сталкиваемся с коррупцией, налогами, тарифами. Но наше оборудование доходит», - цитирует издание слова генерала Штейна, ответственного за возвращение американской техники из Афганистана.

Американские военные в этой стране уже уничтожили техники больше чем на 170 млн. фунтов стерлингов, пишет газета.

Техника, которая привлекает наибольшее внимание, это защищенные от дорожных мин машины (Resistant Ambush Protected vehicles). В Афганистане военные определили как лишние около 2 тыс. таких машин из примерно 11 тыс.

Как сообщал УНИАН, НАТО начало операцию в Афганистане в 2001 году.

Американские военные должны покинуть Афганистан в 2014 году. По состоянию на февраль этого года из бывших 150 баз осталось всего 50.

18 июня Командование Международных сил по содействию безопасности в Афганистане (ISAF) полностью передало афганским силам безопасности контроль над ситуацией в стране.