В Греции уволили пятерых начальников полиции за связи с неонацистами

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Министерство общественного порядка и защиты гражданина сообщило, что руководители полицейского спецназа, подразделения внутренней безопасности, подразделения по борьбе с организованной преступностью, подразделения по оружию и взрывчатым веществам, а также мотогруппы быстрого реагирования сегодня были переведены на другие посты. Поводом для этого послужило расследование, начатое после появления в прессе в минувшие выходные публикаций о том, что полицейские оказывали неонацистам из "Золотой зари" содействие в криминальной деятельности. Также подали в отставку, сославшись на личные причины, начальники региональных подразделений полиции Южной и Центральной Греции.

Дело поручено полицейской службе внутренней безопасности. Как сообщило министерство, глава ведомства Никос Дендиас "настаивает на расследовании, чтобы не было ни малейшей тени на полицейском корпусе".

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Кроме того, министерство национальной обороны начало свое собственное расследование в связи с сообщениями местных СМИ о том, что члены "Золотой зари" неофициально получали подготовку и обучались владению оружием офицерами специальных подразделений греческой армии.

20 сентября греческие власти согласились ликвидировать "Хриси Авги". Правительство объявило, что намерено изучить деятельность неонацистской партии, опираясь на антитеррористический закон, и готовит поправки к законодательству, чтобы лишить партию неонацистов государственных субсидий на партийные кампании, если ее парламентарии будут обвинены в серьезных правонарушениях.

На фоне недовольства населения мерами жесткой экономии "Хриси Агви" набрала 7% голосов на всеобщих выборах в прошлом году и получила 18 мест в парламенте страны.

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Опросы общественного мнения показывают, что ультраправая партия остается третьей по популярности политической силой республики. Опрос социологической компании Pulse, проведенный в начале сентября, свидетельствовал о том, что неонацистов поддерживает 15% потенциальных избирателей, два других исследования общественного мнения дали другие цифры: 8,3% и 10,8%. Однако первый же опрос, проведенный после убийства антифашиста, продемонстрировал, что популярность ультраправых начала снижаться. По данным социологической компании Metron-Analysis, "Хриси Агви" сейчас поддерживает около 7,5% электората (по сравнению с 19,6% у правоцентристской Новой демократии и 19,8% у главной оппозиционной Коалиции левых радикальных сил (СИРИЗА).