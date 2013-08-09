Безработица среди молодежи в Греции достигла 60%

"Мы согласились, что в преодолении трудностей, с которыми столкнулась Греция, мы не можем просто полагаться на стратегию экономии. Важно, чтобы был план фискальной консолидации, чтобы справиться с долгом, но также важно, чтобы усилия были сконцентрированы на экономическом росте и создании рабочих мест", - сказал Обама. "Я думаю, премьер-министр Самарас намеревается принять жесткие меры, которые необходимы, но также - и это можно понять - хочет добиться того, чтобы греческий народ увидел свет в конце туннеля", - добавил президент США, передает РИА Новости.

В свою очередь, Самарас сказал, что его стране необходима поддержка ЕС, чтобы добиться экономического роста. "Я сказал президенту, что в Греции безработица среди молодежи достигла невероятных цифр - 60%, и общая безработица - 28%. Греческий народ пожертвовал больше четверти ВВП в течение лишь последних четырех лет. Так что по определению надо сосредоточиться на создании рабочих мест", - сказал Самарас. Греция реализует сокращения расходов в обмен на кредиты ЕС и МВФ.

Обама и Самарас обсуждали также положение в регионе, энергоресурсы, которые намеревается открыть у себя Греция, кипрское урегулирование.