Сирийская оппозиция призналась в получении из-за границы боеприпасов - Лавров

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Первому каналу", передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Россия не раз обращала внимание на факты, говорящие о причастности к химическим атакам в Сирии оппозиции, а также о том, что подобные инциденты могли быть сфальсифицированы.

"Есть и другие свидетельства очевидцев: и монахинь близлежащего христианского монастыря, и журналистов, которые посетили эти места и говорили с боевиками, в том числе почерпнув от них информацию, что им из-за границы привезли некие снаряды, которые они никогда не видели и с которыми не умели обращаться, а потом в итоге применили", - сказал Лавров.

Читайте также: Турция стянула к границе с Сирией танки и ракетные установки (видео)

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии между властью и оппозицией длится с марта 2011 года. Сирийская власть заявляет, что противостоит организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников, поддержка которым предоставляется из-за границы.

Ситуация в Сирии обострилась после событий 21 августа, когда, по данным американской разведки, из-за применения правительственными войсками химического оружия погибли сотни людей. Власти Сирии неоднократно заявляли, что не применяла химоружие, однако на Западе после этого открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.