Турция стянула к границе с Сирией танки и ракетные установки (видео)

Это произошло после того, как боевики захватили подконтрольный сторонникам Президента Сирии Башара Асада город Аазаз, передает ТСН со ссылкой на Рейтер.

Кроме того, несколько сотен сирийских радикалов объявили о своем присоединении к группировке "Фронт победы", которая называет себя филиалом «Аль-Каиды».

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Мятежники разместили в сети видео, на котором они размахивают черными флагами «Аль-Каиды».

Опасения Турции усилились также после атаки на полицейский департамент в Анкаре, когда неизвестные трижды обстреляли здание из гранатомета. Боевиков удалось выследить, один из них был убит в ходе спецоперации, а второй был задержан полицией.

Как сообщалось раньше, Президент США Барак Обама заявил, что будет уговаривать Совет безопасности ООН дать разрешение на применение силы против Сирии.

Как сообщал УНИАН, ситуация в Сирии обострилась после событий 21 августа, когда, по данным американской разведки, из-за применения правительственными войсками химического оружия погибли сотни людей. Власти Сирии неоднократно заявляли, что не применяла химоружие, однако на Западе после этого открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.