Страны Европы одна за другой отказываются от участия в «Евровидении»

Представители ответственной за национальный отборочный тур песенного конкурса хорватской телерадиокомпании HRT заявили, что страна отказывается от участия в конкурсе по экономическим причинам. Также в конкурсе не будут участвовать представители Андорры и Люксембурга, где, кроме финансовых трудностей, не наблюдают общественного интереса к «Евровидению», сообщает «Телекритика».

На государственном канале Чехии объяснили, что, предварительно, страна не вернется на конкурс из-за недостаточного интереса к нему.

Представители словацкого государственного вещателя RTVS решили, что «Евровидение» находится за пределами их возможностей». Раньше ни один исполнитель из Словакии на конкурсе не побеждал.

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Украина находится в перечне 13-ти стран, которые не подтвердили официально своего участия в конкурсе.

«Евровидении-2014» пройдет в Копенгагене. Начало полуфинала - 6 мая. Местом проведения избрали центр B&W, расположенный на острове Амагер.

С лозунгом конкурса Дания уже определилась: «Join Us», что значит «Присоединяйтесь!». Логотип будет избран зимой.