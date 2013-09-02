В Дании назвали город, который примет Евровидение-2014 (видео)

Как сообщила пресс служба Европейского вещательного союза (EBU), конкурс состоится в Копенгагене на сцене концертного зала B&W Hallerne.

За право принимать Евровидение-2014 соревновались три датских города, однако ни об одном из них не сообщалось до момента принятия окончательного решения.

По теме: Дания победила на «Евровидении-2013», Огневич - на третьем месте

Финал конкурса состоится 10 мая 2014 года, полуфиналы пройдут 6 и 8 мая. Слоган Евровидения в Дании звучит как «Присоединяйтесь к нам» («Join Us»).

Евровидение пройдет в Копенгагене не впервые. Ранее датская столица принимала конкурсантов в 1964 и 2001 годах. В 2014 году конкурс популярной песни состоится в Дании благодаря победе датской певицы Эммили де Форест на Евровидении-2013. Исполнительница заняла первое место с песней «Only Teardrops», набрав 281 балл в общем голосовании. Украину на конкурсе представляла Злата Огневич с песней «Gravity». Певица заняла третье место.

Emmelie de Forest - Only Teardrops

Zlata Ognevich - Gravity