На АЭС Фукусима хотят демонтировать два остановленных энергоблока

Он заявил об этом во время личного посещения атомной электростанции в беседе с руководством ее оператора и владельца - энергетической корпорации "Токио электрик пауэр" /ТЭПКО/, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в сопровождавшей премьера делегации, президент ТЭПКО Наоми Хиросэ пообещал дать конкретный ответ на слова премьера в течение года.

Ранее уже было решено демонтировать четыре других энергоблока АЭС - с первого по четвертый. Все они были серьезно повреждены в результате удара цунами, отключения энергопитания и систем охлаждения. В трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива, которое сопровождалось взрывами водорода. На разборку этих энергоблоков, как полагают, уйдет не менее 40 лет.

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Однако ТЭПКО до сих пор уклонялось от четких заявлений по поводу пятого и шестого энергоблоков. Они не пострадали и сейчас находятся в состоянии так называемой холодной остановки.