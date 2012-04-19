Посещение Припяти окончательно запретили

Обычно с 26 апреля по 9 мая по поводу поминальных дней 10-дневную процедуру регистрации и оплаты можно было избежать и зайти в город Припять, только показав паспорт, но в этом году такую практику прекратили, сообщает ТСН.

У переселенцев есть традиция каждый год ездить в Припять и родные села на поминальные дни. Причина, по которой в этом году в поминальные дни посетителей в Припять по упрощенному режиму пускать не будут, заключается в аварийном состоянии домов - они могут обрушиться в любой момент.

"Только Припять и многоэтажные дома. То, что касается кладбища Припяти, туда доступ всем желающим будет обеспечен", - пообещал первый заместитель председателя Госагенства по управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро. Кроме аварийных домов, есть и другая причина закрыть припятские ворота - это вандалы, которые все разрушают. Так объяснил закрытие Припяти инженер по связям с прессой Госагенства по управлению зоной отчуждения Юрий Татарчук. А еще посетители зоны загорают, пьют, развлекаются и устраивают пикники – не считаясь с радиацией.

Выселенцы обещают: в родной город поедут все равно, даже несмотря на запреты. Как отслеживать, пробрались посетители в сам город или добросовестно пошли лишь на кладбище, еще непонятно. Возможно, будет усилен патруль, потому что сейчас, кроме маленькой будки, ржавой искореженной колючей проволоки и двух охранников на въезде в Припять, границ нет. Непонятно и то, почему МЧС не пускает людей в старые дома, и при этом беспрепятственно пускает на кладбище, где радиометр просто разрывается на отметке 4000 микрорентген в час.