Коллекцию дилера Пикассо оценили в 170 миллионов долларов

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

На торги выставят произведения Пикассо, Кандинского, Джакометти, Баския, несколько работ импрессионистов и старых мастеров, а также произведения латиноамериканских и африканских художников. Всего будет продано 150 лотов. По предварительным оценкам, общая стоимость представленных на аукционе предметов составит 170 миллионов долларов.

На аукционе будет представлено 30 работ Пабло Пикассо. Наиболее ценным лотом называют металлический макет 19-метровой скульптуры, изображающей женскую голову. Оригинал скульптуры был подарен художником городу Чикаго в 1965 году и по сей день стоит на площади перед чикагским муниципалитетом. Эксперты оценивают модель в сумму от 25 до 35 миллионов долларов.

Самой дорогой картиной из числа выставленных на торги работ Пикассо называют работу 1971 года «Бюст пишущего мужчины (Автопортрет)». Ее предварительная цена — 6 миллионов долларов.

Ян Крюжье, умерший в 2008 году, был одним из самых известных арт-дилеров в мире. Он заведовал галереями в Женеве и в Нью-Йорке, постоянно участвовал в таких престижных смотрах, как Art Basel в Швейцарии и TEFAF Maastricht в Нидерландах. С 1976 года и до самой смерти галерист и коллекционер являлся официальным представителем частного собрания внучки Пабло Пикассо Марины. В 2010 году галерея Крюжье на Манхэттене была закрыта, а его агентство больше не участвует в арт-ярмарках.