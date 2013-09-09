Новый Ван Гог: фальшивка оказалась подлинником (фото)

Два искусствоведа из музея Винсента Ван Гога в Амстердаме пришли к выводу, что картину "Закат солнца в Монмажуре", автор которой до сих пор считался неизвестным, написал летом 1888 года ни кто иной, как голландский художник Винсент Ван Гог.

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Об этом сообщает сегодня, 9 сентября, dw.de со ссылкой на информационное агентство AFP. На картине изображен пейзаж возле Монмажура, небольшого города в Провансе, с руинами монастыря на заднем плане.

С 24 сентября полотно будет на год выставлено в амстердамском музее Ван Гога.

Работа написана художником в наиболее продуктивный период его творчества. "Открытий такого масштаба в истории нашего музея еще не было", - заявил директор музея Ван Гога Аксель Рюгер. Картина поступила в музей еще в 1991 году. Ее владелец отдал ее на экспертизу. Тогда эксперты дали заключение, что Винсент Ван Гог не является автором полотна. Поменять мнение экспертов заставили усовершенствованные технические способы определения авторства. В течение двух лет эксперты музея изучали стиль и технику нанесения краски и пришли к выводу, что пигменты палитры и тип холста картины "Закат солнца в Монмажуре" совпадают с теми, что художник использовал в других своих работах.

Письма Ван Гога также подтвердили его авторство. В период своего пребывания в южно-французском Арле Ван Гог написал целый ряд своих самых известных работ, например, знаменитые "Подсолнухи". Картину из Монмажура в одном из своих писем художник назвал "неудачной". В тоже время, подчеркивают исследователи из Амстердама, Ван Гог многие свои картины считал неудачными. При жизни художник продал одну единственную свою работу - за 400 французских франков. Имя нынешнего владельца картины "Закат солнца в Монмажуре" не называется.