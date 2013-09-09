Новый Ван Гог: фальшивка оказалась подлинником (фото)
Эксперты уверены, что именно Винсент Ван Гог нарисовал картину, которую они всего чуть более десяти лет тому назад единодушно провозгласили подделкой.
Два искусствоведа из музея Винсента Ван Гога в Амстердаме пришли к выводу, что картину "Закат солнца в Монмажуре", автор которой до сих пор считался неизвестным, написал летом 1888 года ни кто иной, как голландский художник Винсент Ван Гог.
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Об этом сообщает сегодня, 9 сентября, dw.de со ссылкой на информационное агентство AFP. На картине изображен пейзаж возле Монмажура, небольшого города в Провансе, с руинами монастыря на заднем плане.
С 24 сентября полотно будет на год выставлено в амстердамском музее Ван Гога.
Работа написана художником в наиболее продуктивный период его творчества. "Открытий такого масштаба в истории нашего музея еще не было", - заявил директор музея Ван Гога Аксель Рюгер. Картина поступила в музей еще в 1991 году. Ее владелец отдал ее на экспертизу. Тогда эксперты дали заключение, что Винсент Ван Гог не является автором полотна. Поменять мнение экспертов заставили усовершенствованные технические способы определения авторства. В течение двух лет эксперты музея изучали стиль и технику нанесения краски и пришли к выводу, что пигменты палитры и тип холста картины "Закат солнца в Монмажуре" совпадают с теми, что художник использовал в других своих работах.
Письма Ван Гога также подтвердили его авторство. В период своего пребывания в южно-французском Арле Ван Гог написал целый ряд своих самых известных работ, например, знаменитые "Подсолнухи". Картину из Монмажура в одном из своих писем художник назвал "неудачной". В тоже время, подчеркивают исследователи из Амстердама, Ван Гог многие свои картины считал неудачными. При жизни художник продал одну единственную свою работу - за 400 французских франков. Имя нынешнего владельца картины "Закат солнца в Монмажуре" не называется.