Путина настораживает силовое вмешательство США в дела других стран

"Настораживает, что военное вмешательство во внутренние конфликты иностранных государств стало для Соединенных Штатов обычным делом. Разве это долгосрочные интересы Америки? Сомневаюсь. Миллионы людей по всему миру все чаще видят в Америке не модель демократии, а страну, полагающуюся только на грубую силу, сколачивающую коалиции под девизом "кто не с нами, тот против нас", - написал Путин, передают РИА Новости.

При этом он напомнил о судьбе предыдущих случаев вмешательства во внутренние конфликты других стран.

"Применение силы показало свою неэффективность и бессмысленность. Афганистан лихорадит, и никто не может сказать, что будет там после вывода международных сил. Ливия разделена на зоны влияния племен и кланов. В Ираке продолжается гражданская война, и каждый день гибнут десятки людей", - перечислил президент России.

"В самих США многие проводят прямую аналогию между Ираком и Сирией, и в этой связи спрашивают - зачем повторять недавние ошибки?" - добавил он.