Путина настораживает силовое вмешательство США в дела других стран

08:26, 12 сентября 2013
Мир
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Тот факт, что силовое вмешательство во внутренние конфликты других стран стало для США обычным делом, настораживает, написал президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в газете New York Times.

Путин : В США многие проводят прямую аналогию между Ираком и Сирией

"Настораживает, что военное вмешательство во внутренние конфликты иностранных государств стало для Соединенных Штатов обычным делом. Разве это долгосрочные интересы Америки? Сомневаюсь. Миллионы людей по всему миру все чаще видят в Америке не модель демократии, а страну, полагающуюся только на грубую силу, сколачивающую коалиции под девизом "кто не с нами, тот против нас", - написал Путин, передают РИА Новости.

При этом он напомнил о судьбе предыдущих случаев вмешательства во внутренние конфликты других стран.

"Применение силы показало свою неэффективность и бессмысленность. Афганистан лихорадит, и никто не может сказать, что будет там после вывода международных сил. Ливия разделена на зоны влияния племен и кланов. В Ираке продолжается гражданская война, и каждый день гибнут десятки людей", - перечислил президент России.

"В самих США многие проводят прямую аналогию между Ираком и Сирией, и в этой связи спрашивают - зачем повторять недавние ошибки?" - добавил он.

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