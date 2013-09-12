ЛАГ поддержала инициативу России по химоружию в Сирии

Экстренное заседание генсовета лиги на уровне постоянных представителей прошло в среду в штаб-квартире организации в Каире.

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Дипломаты обсуждали выдвинутую Россией инициативу по передаче сирийского химоружия под международный контроль. Днем ранее генеральный секретарь панарабской организации Набиль аль-Араби заявил о своей поддержке российского предложения, пишет РИА Новости.

''Совет ЛАГ подтверждает, что и впредь, как это было и раньше, намерен приветствовать все инициативы, которые могут послужить разрешению сирийского кризиса. Совет, тщательно изучив российское предложение, надеется, что оно позволит предпринять необходимые меры, чтобы мировое сообщество смогло осуществить волю сирийского народа и сохранить его единство и суверенитет согласно карте, выработанной на Женевской конференции'', — отмечается в тексте заявления лиги.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник призвал Дамаск передать химоружие под международный контроль, договориться об уничтожении арсенала и присоединении к Организации по запрещению химоружия. Власти Сирии заявили о своем согласии. Президент США Барак Обама выразил интерес к предложению России.