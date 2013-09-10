В России могут ввести уголовную ответственность за уничтожение улик

Документ подготовлен депутатами «Единой России» Игорем Бариновым и Игорем Игошиным, пишет Лента.ру.

Авторы документа предлагают дополнить уже имеющуюся в уголовном кодексе статью о фальсификации доказательств и ввести аналогичную ответственность за их уничтожение.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время среди юристов существуют разные мнения, можно ли квалифицировать умышленное уничтожение улик как их фальсификацию. В результате существует вероятность, что подобные действия окажутся безнаказанными. Для устранения двусмысленности в законодательстве и предполагается уточнить формулировку соответствующей статьи уголовного кодекса.

Как и в случае с фальсификацией улик, за уничтожение доказательств по уголовным делам виновным будет грозить до 300 тысяч рублей штрафа, а за попытку скрыть таким образом уголовно наказуемое деяние — до семи лет лишения свободы.