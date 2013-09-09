В Китае будут сажать за вранье в интернете, получившее более 500 репостов

Новый закон позволяет привлекать граждан к ответственности за клевету в случае, если озвученная ими информация получает широкой распространение в Сети.

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Так, автора ложного сообщения, получившего более 500 репостов, можно будет приговорить к трем годам лишения свободы, пишет Agence France-Presse. Тюремные сроки предусмотрены также для авторов сообщений, собравших более пяти тысяч просмотров, сообщает Lenta.ru.

Представители китайских властей объяснили появление нового закона реакцией общества на «безответственные слухи», которые распространяются в Сети. Как отметили чиновники, объекты таких сообщений часто переживают «духовные терзания».

Борьба правительства КНР с распространением клеветы в интернете началась несколько месяцев назад, вскоре после приход к власти президента Си Цзиньпина. В течение последних недель за распространение ложной информации в Сети были допрошены несколько сот человек, часть из которых были в последствии помещены под стражу.

Одним из самых громких дел стало задержание 27 человек в городе Ухань. В связи с их поимкой было объявлено, что городская полиция «пресекла деятельность преступной группы, распространявшей слухи в Сети».