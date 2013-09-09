Саакашвили покорил гору высотой 5047 метров, встретив по дороге украинцев (фото)

Саакашвили отправился покорять Казбек в прошлый понедельник в компании российского оппозиционера, бывшего советника президента РФ по экономическим вопросам Андрея Илларионова и депутата грузинского парламента Гоги Хачидзе. Однако из-за непогоды президенту Грузии и его спутникам пришлось прервать восхождение и провести несколько дней на некоей "метеобазе"в горах.

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После успешного завершения путешествия Саакашвили распространил на своей странице в Facebook сообщение под заголовком "Кто сказал, что мы не сможем подняться?!" и выложил фотографии восхождения на Казбек, сообщает РИА Новости.

"Несмотря на трудности пути, мы все равно достигли намеченной цели! Я покорил Казбек вместе с одним из лидеров российской оппозиции Андреем Илларионовым. Мы поднялись на последний участок горы с использованием альпинистских веревок и другой специальной техники. В связке также были граждане Украины и Ирана, которых мы встретили по дороге. Именно с этим интернациональным единством на высоте 5,047 тысячи метров мы символично возвели флаг Грузии", - цитирует сообщение Саакашвили агентство "Новости-Грузия".

При этом он отметил, что несколько возвращающихся групп, которые встретились им по пути, советовали прервать восхождение из-за сильного ветра около ледника, однако альпинистов это не испугало.

"Будущее Грузии такое же светлое как Мкинварцвери (Казбек по-грузински)! Несмотря на препятствия, мы покорим все вершины!", - подчеркнул Саакашвили.