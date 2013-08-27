Саакашвили отдал свою резиденцию под дом отдыха для военных

Президент Грузии Михаил Саакашвили распорядился передать свою резиденцию в поселке Бобоквати (Аджарская автономная республика) на побережье Черного моря министерству обороны, чтобы военные и их семьи смогли отдыхать там. Об этом сообщает «Новости-Грузия».

"С учетом особого вклада военнослужащих в дело по укреплению обороны и безопасности Грузии и особого назначения Вооруженных сил, передать министерству обороны Грузии здания и сооружения президентской резиденции в Бобоквати и прикрепленные к ней земельные участки с целью использования в качестве дома отдыха для военнослужащих министерства обороны Грузии и членов их семей и членов семей погибших военнослужащих", - говорится в распоряжении.

Президент также призвал правительство своевременно провести предусмотренные законом мероприятия с целью выполнения вышеуказанного распоряжения.