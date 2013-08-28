В Египте начали закрываться отели





Отели Хургады и Шарм-эль-Шейха начали закрываться из-за низкой загрузки. Туристов переселяют в другие гостиницы, сказала пресс-секретарь Ростуризма Ирина Щеголькова.

"Украинских туристов переселять пока не приходилось. Их вообще сейчас совсем немного в Хургаде. А в Шарм-эль-Шейхе отелям удается выживать за счет массово приезжающих семей египтян из других городов. Они на курортах пережидают бурные события", — рассказал руководитель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха, пишут «Вести» .

Как сообщал УНИАН, ситуация в Египте остается напряженной. Сторонники экс-президента Мохаммеда Мурси требуют от новых властей освободить своего лидера. Однако армия в ответ на многодневные митинги разогнала силой два лагеря активистов "Братьев-мусульман". В результате столкновений погибли более полутысячи человек.