СМИ: Украинцы массово отказываются от путевок в Египет

После введения коммендантского часа в Египте украинцы отказываются от своих путевок на курорты страны, но возвращают деньги за путевки далеко не всем.

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"Я заказывал тур в конце июля, а лететь вместе с двумя детьми должен был вчера ночью. Но тут ввели комендантский час, и я решил не рисковать и отказаться от поездки. Тем более что изначально в турфирме мы договаривались, что в случае чего я смогу поменять направление", - рассказал Вестям киевлянин Александр Антонов. — В итоге вчера утром я пришел в турфирму, но поменять тур мне отказались. Я отправил им письмо, а они ответили, что аннуляция возможна со штрафом в размере 100% стоимости тура».

В турфирме эту ситуацию комментировать отказались, а в Ассоциации лидеров турбизнеса говорят, что такой случай не один.

«Если не удалось достигнуть договоренностей с туроператором и турист полагает, что его права нарушены, можно идти в суд. Но, скорее всего, такой процесс будет проигран, ведь ситуация в Египте не зависит от туроператора. А вернуть деньги за день вылета невозможно — их нет на счетах туроператора, они уже ушли авиакомпании и отелю, — поясняет спикер Ассоциации Юлия Олейник. — Рекомендую людям обращаться к своим туроператорам по вопросам отказов как можно раньше — так будет больше шансов поменять тур на другой или вернуть деньги». Впрочем, юристы говорят, что дарить свои деньги турфирме не стоит.

«Как правило, те говорят, что уже оплатили отели, но на деле лишь бронируют их, а деньги у них остаются, — говорит правозащитник Эдуард Багиров. — Если фирма отказывается вернуть стоимость путевки, требуйте отчет, что деньги за ваш тур уже ушли. Если нет отчета, пригрозите, что напишете жалобу в прокуратуру, налоговую или госагентство по вопросам туризма и курортов. Ведь турфирма здесь нарушает права потребителя, скрывает доходы, не показывает затраты. Вряд ли руководству захочется принимать кучу проверок».

Если деньги уже перечислены, то требуйте вернуть 70% от цены билета, не менее 30% за отель (это часть за неиспользованные туристом средства гигиены, питание), а также сумму, которая составляет навар турфирмы — примерно 30% от полной стоимости тура. Хотя есть надежда, что украинцам, которые остались без отпуска, не придется воевать с турфирмами. Туроператоры вместе с авиакомпаниями сейчас решают, каким образом выплачивать компенсации.

Всего в Египте сейчас находится, по данным Ассоциации лидеров турбизнеса, не менее 10 тыс. наших отдыхающих.