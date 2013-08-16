В Каире исламисты атаковали полицейский участок

Об этом сообщает корреспондент BBC News Джереми Боуэн, работающий на месте событий.

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По его словам, в ответ из полицейского участка началась стрельба, в толпу полетели заряды со слезоточивым газом. За несколько минут до этого государственное телевидение Египта показало одного из исламистов, вооруженного автоматом Калашникова. Мужчина, чье лицо скрывал мотоциклетный шлем, произвел несколько выстрелов в сторону, сообщает Lenta.ru.

Другие журналисты, работающие в районе площади Рамзеса, уже несколько раз сообщали о том, что из разных концов площади то и дело слышно стрельбу из автоматов. При этом кто и в кого стреляет, не понятно.

Десятки тысяч сторонников Мурси вышли из каирских мечетей в сторону центра города после общей пятничной молитвы. Они протестуют против свержения президента-исламиста, отмены конституции и жестокого разгона лагерей своих сторонников два дня назад.

Столкновения с полицией идут и в других городах Египта. По данным Reuters, в городе Исмаилия полиция застрелила четырех сторонников Мурси. В городе Танта к северу от Каира демонстрации также обернулись насилием. В репортаже арабоязычной версии «Аль-Джазиры» с места событий на протяжении 20 минут были отчетливо слышны звуки стрельбы из автоматического оружия и взрывы. Есть ли убитые и пострадавшие в этом городе, пока не сообщается. Восемь человек также были убиты в городе Дамиетта.

В результате столкновений, продолжающихся уже третий день, по официальным данным, в Египте погибли уже более 600 человек. Исламисты утверждают, что убитых почти в пять раз больше.