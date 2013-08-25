В США миллиардера Дональда Трампа обвинили в мошенничестве

В заявлении прокурора Эрика Шнейдермана (Eric Schneiderman) указано, что организация, которая обязалась предоставлять высококлассные образовательные услуги, в действительности лишь занималась сбором средств своих клиентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По словам Шнейдермана, слушателей привлекали для участия в дорогостоящих и зачастую бесполезных семинарах. Кроме того, пяти тысячам слушателей, заплатившим за свое обучение 35 тысяч долларов, была обещана личная встреча с Трампом, но вместо этого их ожидал только снимок на фоне ростовой фотографии.

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"Университет Трампа обманывал своих клиентов на каждом шагу и своими затратными программами причинил им реальный финансовый ущерб", - говорится в заявление Шнейдермана. Сумма компенсаций по исковому требованию прокурора составляет 40 миллионов долларов.

В свою очередь Дональд Трамп отверг все обвинения, назвав их лживыми и политически мотивированными в пользу Демократической партии (Трамп известен как последовательный критик Барака Обамы). Защита бизнесмена собрала уже 11 тысяч документов, в которых слушатели курсов выражают удовлетворение своей учебой.