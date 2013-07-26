Екс-главу МВФ Стросс-Кана могут посадить на 20 лет за сводничество - СМИ

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным прокуратуры Лилля, судебный следователь принял решение передать в суд дело Стросс-Кана и еще 12 человек, которым были предъявлены обвинения в сводничестве. Еще один человек подозревается в соучастии в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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В начале июля прокуратура выступила с ходатайством о снятии со Стросс-Кана обвинений из-за отсутствия необходимых доказательств. Пока неизвестно, будет ли прокуратура обжаловать решение о передаче дела в суд.

Расследование по этому делу длится уже более года, следствие считает, что фигуранты, в том числе Стросс-Кан, организовывали вечеринки с участием проституток во Франции и за рубежом или принимали участие в этих вечеринках.

Защита фигурантов дела добивалась прекращения расследования, однако в середине декабря 2012 года апелляционный суд французского города Дуэ отклонил обращения адвокатов и принял решение не снимать с экс-главы МВФ обвинения по делу об организации проституции. По мнению следствия, в деле имеются веские доказательства того, что Стросс-Кан играл определяющую роль в организации вечеринок и прекрасно был осведомлен, что участвующие в них женщины являются проститутками и получают деньги.

Согласно французскому законодательству, сводничество в составе преступной группы карается лишением свободы на срок до 20 лет.