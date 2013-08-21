Военный суд США огласил приговор информатору Wikileaks Мэннингу

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее военный суд в Форт-Мид, штат Мэриленд, оправдал Мэннинга по наиболее серьезному обвинению в помощи врагу, но признал виновным по большинству из более чем 20 других обвинений, включая шпионаж, кражу и компьютерное мошенничество.

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Прокуроры пытались доказать, что у Мэннинга были "враждебные намерения" в отношении США и что он знал, что секретные материалы, которые он опубликовал, будут доступны в интернете врагам Америки, в том числе террористической организации "Аль-Каида". Суд не согласился с этими обвинениями, но посчитал вину Мэннинга достаточной, чтобы признать его виновным в шпионаже.

Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался в том, что передал сайту Wikileaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США.