Обвинение просит для информатора Wikileaks Мэннинга 60 лет тюрьмы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В конце июля суд оправдал рядового США Мэннинга по наиболее серьезному обвинению - в помощи врагу, но признал виновным по большинству из более чем 20 других обвинений, включая шпионаж, кражу и компьютерное мошенничество. По этим пунктам Мэннингу грозит до 90 лет тюремного заключения. Ранее сообщалось, что в понедельник в суде состоятся прения сторон, а приговор может быть вынесен уже во вторник, 20 августа.

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В ходе прений прокурор, капитан Джо Морроу (Joe Morrow), призвал судью в Форт-Мид (штат Мэриленд) Дениз Линд строго наказать Мэннинга, чтобы "показать пример любому солдату, помышляющему о краже секретной информации".

Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался в том, что передал скандальному сайту Wikileaks для публикации видео ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на войне в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента.