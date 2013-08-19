Проснулся самый высокий действующий вулкан в Евразии

На Камчатке активизировался самый высокий действующий вулкан в Евразии Ключевская Сопка.

Как сообщает «РосБалт», до этого гора "молчала" почти год.

"В кратере Ключевского вулкана регистрируется интенсивная термальная аномалия. Сквозь облачность видна стромболиантская деятельность в вершинном кратере - там кипит лава. Это кипение сопровождается взрывами, которые слышны на расстоянии до 25 км", - отмечают в филиале Геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмичность сопки выше фона - за сутки зарегистрировано более 150 землетрясений, однако сильного извержения ученые пока не ждут.

Вулкану присвоен желтый код опасности, что свидетельствует о потенциальной угрозе для авиации.

Ключевская сопка считается самым высоким действующим вулканом в Евразии. Обычно извержения этого вулкана происходят раз в 5-6 лет. Новый период активности, наблюдающийся в настоящее время, начался в августе 2009 года.