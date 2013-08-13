Бэсеску снова призвал к объединению Молдовы с Румынией

Об этом он заявил в Летнем университете Извору Муреш в румынском уезде Харгита, передает молдавский портал NOI.MD со ссылкой на румынское издание Adevarul.

При этом Бэсеску отметил, что большинство населения Молдовы не хочет объединяться с Румынией. Однако молдаване всё-таки должны потребовать интеграции с соседним государством, и они получат её.

По его словам, проблема состоит в Конституции Молдовы, где говорится только о молдаванах и молдавском языке.

Глава соседнего государства полагает, что «бессарабцам нужно проявить инициативу».

«Я надеюсь и верю в то, что молдаване начнут исправление этой ситуации. Речь идёт об объединении Молдовы с Румынией. Подавляющее большинство молдавского населения не хочет этого. Но попросите объединения, и вы его получите», – призвал жителей Молдовы румынский лидер.

Он добавил, что в Румынии нет ни одной партии, которая не хотела бы объединения, в то время как в Молдове крупнейшая партия – Партия коммунистов – является антиевропейской и выступает против НАТО.

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Портал напоминает, что Президент Румынии выступил с аналогичным заявлением и в ходе своего недавнего визита в Кишинёв 18 июля. На встрече с представителями молдавского гражданского общества Бэсеску призвал молдаван «попросить объединения с Румынией, и это случится».