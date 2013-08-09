В Румынии собирают подписи за переименование страны в Дакию

Альтернативное название, предложенное в петиции, — Дакия. Так во времена Античности именовали большую географическую область, на территории которой жили племена даков, а теперь находится Румыния.

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«Римляне — в Италии. Рома происходят из Индии, откуда они расселились по всему миру. Ром — это ямайский напиток», — цитирует lenta.ru петицию, которая размещена на портале Causes.com. Авторы надеются собрать 150 тысяч подписей, чтобы их инициативу рассмотрел румынский парламент.

Свое нынешнее название Румыния носит с середины XIX века, когда она возникла в качестве вассального государства Османской империи, включившего Молдавию и Валахию. В 1877 году страна провозгласила независимость, а по итогам Первой мировой войны приобрела Трансильванию, которая до этого была под властью Австро-Венгрии.

Государство даков сформировалось во II-I веках до христианского летосчисления, а во II веке Дакию завоевала Римская империя, после чего эта область подверглась романизации. В настоящее время части исторической Дакии входят, помимо Румынии, в состав Сербии, Венгрии, Украины и Молдавии.