Кейт Миддлтон родила сына

Ребенок стал третьим в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза и отца принца Уильяма, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

По теме: Кейт Миддлтон рожает правнука королеве Елизавете

"Герцогиня Кембриджская благополучно родила сына в 16.24 (18:24 по Киеву - ред.)", - говорится в сообщении дворца.

Он весит 8 фунтов 6 унций, или примерно 3,8 килограмма.

Мать и сын чувствуют себя хорошо и останутся на ночь в больнице, где также находится принц Уильям.

Пол ребенка оставался неизвестным до самых родов - в соответствии с королевскими традициями Уильям и Кейт не стали раскрывать главный секрет и даже утверждали, что решили раньше времени его не узнавать сами, тем более что недавние изменения в законе о престолонаследии дают первому ребенку Уильяма и Кейт право на престол вне зависимости от пола.

Первенец герцога и герцогини Кембриджских, который будет носить титул принца Кембриджского, появился на свет в больнице святой Марии на западе Лондона - той самой, где 31 год назад родился принц Уильям.

Официальное объявление о радостном событии уже вывешено на воротах Букингемского дворца. Рождение наследника также будет ознаменовано артиллерийским салютом из Тауэра и Грин-парка.

С именем ребенка предсказать все сложней - четких традиций на этот счет не существует. Имя принца Уильяма было объявлено через неделю после рождения, имя его младшего брата Гарри - в день, когда принцесса Диана покинула больницу. Букмекеры уже давно принимают ставки на имена: фаворитами для мальчика являются Джордж, Чарльз, Филип и Джеймс.

Новорожденный будет официально "представлен" Британии и миру в день, когда молодая семья покинет больницу. Скорее всего, уже завтра Кейт и Уильям с ребенком на руках будут позировать фотографам, и можно не сомневаться, что эти снимки облетят весь мир. Через некоторое время после рождения первенца герцога и герцогини Кембриджской появится официальный портрет всех троих. Крещен ребенок будет в Букингемском дворце, церемония будет частной, но официальные фотографии прессе предоставлены будут.

В то же время представители дворца предупреждают журналистов, чтобы те не рассчитывали на то, что в ближайший год они часто будут видеть младенца. По их словам, Кейт и Уильям очень трепетно относятся к своей частной жизни и, наверняка, будут всячески оберегать ребенка от посторонних глаз. В первое в своей жизни турне будущий наследник отправится примерно через год: как ожидается, семья посетит Австралию.

Между тем, журналисты уже подсчитали что, учитывая продолжительность жизни Виндзоров, родившийся сегодня мальчик унаследует престол не ранее 2062 года. Если же он доживет до 87 лет, то у него есть шанс стать первым монархом XXII века.

Принц Уильям ближайшие дни проведет с семьей: ему как молодому отцу Королевские ВВС предоставили двухнедельный отпуск.

Ребенок стал первым внуком принца Чарльза и третьим правнуком королевы Елизаветы II. Сейчас ожидается четвертый правнук: недавно было объявлено о беременности внучки королевы Зары Филипс.