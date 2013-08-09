Из-за угрозы терактов США эвакуируют персонал генконсульства в Пакистане
07:19, 09 августа 2013Мир
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В связи с террористической угрозой, госдеп США эвакуировал большую часть дипломатов из Лахора.
США эвакуируют персонал генконсульства в Пакистане
Там располагается генконсульство США в Пакистане, сообщает Газета.ру со ссылкой на CNN.
Госдеп приказал покинуть Пакистан дипломатическому корпусу, расположенному в Лахоре, кроме нескольких человек. Кроме того, американцам рекомендуют воздержаться от поездок в Пакистан.
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Ранее сообщалось, что из-за угрозы терактов США закрыли 19 своих посольств.
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