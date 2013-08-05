В столице Пакистана объявили высший уровень террористической угрозы

Как передает ИТАР-ТАСС, подразделения полиции и армии взяли под особую охрану здания министерств, государственных учреждений и военные объекты.

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Над городом барражируют военные вертолеты, а горные массивы, окружающие Исламабад, прочесывают военнослужащие ВДВ и морской пехоты. Отряды пакистанских сил безопасности провели 4 августа операцию в горах, к северу от столицы, и задержали несколько предполагаемых боевиков.

Силовикам предстоит оставаться на занятых позициях до окончания мер по предупреждению террористической угрозы.