В столице Пакистана объявили высший уровень террористической угрозы
09:46, 05 августа 2013Мир
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Власти Пакистана объявили высший уровень террористической угрозы в столице страны - Исламабаде.
В Пакистане ищут террористов
Как передает ИТАР-ТАСС, подразделения полиции и армии взяли под особую охрану здания министерств, государственных учреждений и военные объекты.
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Над городом барражируют военные вертолеты, а горные массивы, окружающие Исламабад, прочесывают военнослужащие ВДВ и морской пехоты. Отряды пакистанских сил безопасности провели 4 августа операцию в горах, к северу от столицы, и задержали несколько предполагаемых боевиков.
Силовикам предстоит оставаться на занятых позициях до окончания мер по предупреждению террористической угрозы.
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