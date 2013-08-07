Взрыв прогремел у футбольного поля в Пакистане: среди погибших - дети

Погибли 7 человек, более 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на АР.

Взрыв прогремел в городе Карачи. По данным полиции, взрывное устройство сработало рядом с автомобилем местного чиновника Джаведа Нагори, когда тот уезжал с футбольного матча. Чиновник не пострадал.

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Сообщается, что среди погибших и раненых были дети в возрасте от шести до 15 лет.