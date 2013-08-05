В Китае закончили основную конструкцию 580-метрового небоскреба (фото)

После того, как был закончен последний, 125-й, этаж, высота небоскреба достигла 580 метров.

В конечном итоге, этот небоскреб после установки декоративных элементов вырастет до 632 метров и станет самым высоким зданием в Китае, пишет Синьхуа.

По замыслу авторов проекта, она станет новой "визитной карточкой" Шанхая. Он должен быть сдан в эксплуатацию в 2015 году.

Как сообщил главный инженер проекта Фан Цинцян, в "Шанхайской башне" будут располагаться офисные помещения, магазины, пятизвездочный отель, выставочные и конференционные залы, а также зоны для отдыха и развлечений.

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С завершением возведения основных конструкций здания началась работа по привлечению бизнесменов к освоению этого комплекса, отметил президент компании-застройщика "Шанхайской башни" Гу Цзяньпин. По его словам, новое здание поможет удовлетворить большой спрос на комфортабельные и фешенебельные офисные помещения, в то время как Шанхай активно превращается в международный финансовый центр и зону свободной торговли.