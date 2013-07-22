Китайцы начали строить самый высокий в мире небоскреб (видео)

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на интернет-портал пресс-канцелярии Госсовета КНР, церемония закладки первого кирпича «Скай сити», высота которого составит 838 м, состоялась в городе Чанша.

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Предполагается, что строительство здания общей площадью 1,05 млн кв. м завершится в апреле 2014 года. Стоимость проекта - 5,2 млрд юаней (850 млн долларов). Высота «Скай сити» на 10 м превысит знаменитый дубайский небоскреб «Бурдж Халифа» в Объединенных Арабских Эмиратах - самое высокое сегодня здание в мире.

На 208 этажах небоскреба расположатся офисы компаний, гостиничные номера, школа, больница, магазины, рестораны и спортивные залы, а также квартиры, рассчитанные на проживание 4 тыс. семей.