Медведев разрешил разгоняться в России до 130 км/ч

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении ряда изменений в правила дорожного движения, сообщает РИА Новости.

В частности, новые изменения разрешают увеличить скорость движения по дорогам, если это позволяют сделать дорожные условия. Теперь собственники или владельцы автодорог могут повышать скорость на их участках для отдельных видов транспорта - до 130 км/ч на автомагистралях и до 110 км/ч на дорогах для автомобилей.

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Поправки также исключают возможность остановки и стоянки транспортных средств, не перевозящих пассажиров по регулярному маршруту, в местах стоянки маршрутных транспортных средств или легковых такси. Новые знаки дополнительной информации "Кроме вида транспортных средств" теперь могут использоваться для ограничения остановки в местах стоянки маршрутного транспорта или легковых такси.