На Кубе 11 человек умерли от отравления поддельным ромом

Еще четверо находятся в критическом состоянии, передает ИТАР-ТАСС.

Большинство погибших были жителями столичного муниципалитета Ла-Лиса. Также в настоящий момент не менее 60 человек госпитализированы в связи с отравлением поддельным алкоголем.

По версии следствия, метанол был украден со склада двумя сотрудниками Института фармакологии, которые впоследствии продали его одной из жительниц Ла-Лиса. Женщина, чье имя не разглашается, угощала клиентов ромом собственного производства с использованием метилового спирта.

Метанол или древесный спирт является опасным веществом, которое поражает нервную и сердечно-сосудистую системы в организме человека. Особая опасность продукта заключается в том, что по запаху и вкусу его нельзя отличить от этилового спирта.