В Англии опубликовали обращение королевы на случай Третьей мировой войны

Документ, датированный 1983 годом, был создан в ходе учений в правительстве Великобритании и хранился в Национальном архиве. Текст написан в виде обращения королевы по радио накануне ядерного конфликта.

В сообщении, призванном подготовить граждан страны к тяготам войны, королева апеллирует к патриотизму, семейным ценностям, а также делится своими воспоминаниями о начале Второй мировой войны.

«Опасности, с которыми мы столкнулись сегодня, во много раз превосходят все те, какие мы встречали за все время нашей долгой истории, - цитирует Associated Press, - Но какие бы ужасы нас не подстерегали, все те качества, которые уже дважды в этом печальном веке помогали нам сохранить свою свободу, снова станут нашей силой».

По условиям учений, СССР и его союзники по Варшавскому блоку нанесли химический удар по Великобритании, а страны НАТО в ответ собрались сбросить ядерную бомбу, передает Лента.ру.

Учения проходили на фоне обострения «холодной войны» после крушения южнокорейского лайнера с 269 людьми на борту, сбитого советским истребителем в сентябре 1983 года. Ранее в марте президент США Рональд Рейган объявил СССР «империей зла».