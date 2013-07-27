В первого темнокожего министра Италии бросили бананами
17:27, 27 июля 2013Мир
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Министр назвала этот инцидент очень «грустным» расходом еды в условиях кризиса.
Сесилия Кьенг / Фото с официального сайта министра
В первого темнокожего министра Италии Сесиль Кьенг, которая родилась в Конго, на выступлении в партии бросили бананами, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
Кьенг была назначена министром три месяца назад, ее программа интеграции мигрантов вызвала недовольство крайне правых группировок.
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Перед выступлением Кьенг у здания были выставлены манекены, облитые кровью, и разбросаны листовки «Иммиграция убивает».
Отмечается, что бананы в министра не попали. Она назвала этот инцидент очень «грустным» расходом еды в условиях кризиса.
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